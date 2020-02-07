Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Aşık Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi. 112 gram eroin, 613 gram bonzai ve hassas terazi ile 770 lira ele geçirilen evdeki F.I. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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