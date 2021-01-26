Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

26.01.2021 09:15
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonrası şüphelilerin aracını Havsa ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada iki poşet içinde 75 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.T ve İ.K, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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