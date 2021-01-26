Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonrası şüphelilerin aracını Havsa ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada iki poşet içinde 75 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.T ve İ.K, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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