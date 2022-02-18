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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

18.02.2022 09:19
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında şüpheli U.C.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda 32,79 gram skunk ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğunu tespit ettikleri A.Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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