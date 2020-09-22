Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.
Aramada, 24,24 gram eroin ve bir miktar bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:35 - Kaynak: AA
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