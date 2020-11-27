Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler D.Ö ve P.Ö'nün evinde arama yaptı.
Aramada 2 poşette 47,30 gram eroin, 118,68 gram bonzai ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.Ö ve P.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, P.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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