Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptığı istihbarat çalışmalarının ardından şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 355 gram gelen sentetik uyuşturucu, hassas terazi, silah ve 41 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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