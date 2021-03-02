Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Yapılan aramada, 355 gram gelen sentetik uyuşturucu, hassas terazi, silah ve 41 fişek ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü , yaptığı istihbarat çalışmalarının ardından şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Edirne 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

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