Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Şüpheli A.F'nin otomobili ve evinde yapılan aramada 36,5 gram metamfetamin, 44 gram esrar, 67,2 Hint keneviri, 3,3 gram skunk ve uyuşturucu poşetlemeye yarayan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.F. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Firari şüpheli M.S.E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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