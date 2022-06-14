Edirne'de uyuşturucu satan 7 sanığa 8 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de uyuşturucu satan 7 sanığa 8 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

14.06.2022 14:06
Edirne'de uyuşturucu satan 7 sanığa 8 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddeleri Edirne'de sattıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 sanık 8 yıl ile 24 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddeleri Edirne'de sattıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 sanık 8 yıl ile 24 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar E.Ç, E.K, N.Ö, E.A, A.A, E.K ve Ö.B ile avukatları katıldı.

Sanıklardan E.A, kimseye uyuşturucu madde satmadığını, diğer şüphelileri de tanımadığı şeklinde savunma yaptı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "Uyuşturucu madde satma" suçundan E.K ve N.Ö'ye 8 yıl, E.Ç'ye 11 yıl, E.K'ye 15 yıl 9 ay, Ö.B'ye 15 yıl 7 ay, E.A ve A.A'ya ise 24 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar ayrıca 16 bin ile 90 bin arasında değişen miktarlarda idari para cezasına çarptırıldı.

İddianameden

Edirne Cumhuriyet Savcısı Adem Aktaş tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin örgüt şeklinde uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan getirip Edirne'de piyasaya sürdükleri bilgisine yer verilmişti.

İddianamede, sanıklar hakkında 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
İstanbul'daki CHP'li 39 İlçe Başkanından Kaftancıoğlu'na Destek: 'Sonuç Ne Olursa Olsun Kaftancıoğlu, Partimizin İstanbul İl Başkanıdır' İstanbul'daki CHP'li 39 İlçe Başkanından Kaftancıoğlu'na Destek: 'Sonuç Ne Olursa Olsun Kaftancıoğlu, Partimizin İstanbul İl Başkanıdır' Edirne'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 gençten 1'i hayatını kaybetti Edirne'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 gençten 1'i hayatını kaybetti
Kaynak: AA

İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucu satan 7 sanığa 8 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezası verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:14:25. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucu satan 7 sanığa 8 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement