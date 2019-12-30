Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada İstanbul'dan Keşan'a giden bir aracı Havsa ilçesinde durdurdu.

İçerisinde E.Y. ve M.Y'nin bulunduğu araçta yapılan aramada, spor çantada 3 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 900 gram eroin ve 1000 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler araçtaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere öncülük yaptığı tespit edilen otomobildeki D.O. ve İ.K. de Tekirdağ'da yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı D.O. ve İ.K. Edirne'deki ekiplere teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada
Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı

Son Dakika Haberleri
22:01 BANKAYI SOYDU, KAÇARKEN KAPIYA ÇANTA BIRAKIP 'BOMBA VAR' DEDİ-3 - Son Dakika
22:01 BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FERHAT KIRIŞ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
22:00 ?????.. ??? ???? ????? ????? ??????? ????? ?????? ??? ????? - Son Dakika
22:00 Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Son Dakika
21:55 Kerkük'te Haşdi Şabi yandaşları ABD'yi protesto etti - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:06:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]