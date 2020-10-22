Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika

Operasyonda gözaltına alınan F.A, V.Ç ve H.A. işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi 'ne sevk edildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 31,98 gram metamfetamin, 5,87 gram skunk, 2.83 gram esrar ile uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong ele geçirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok