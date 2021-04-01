Edirne'de uyuşturucu satıcısına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Edirne'de "ticari amaçla uyuşturucu satmak" suçundan yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık C.P. ile avukatı katıldı.

Sanık C.P, savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyledi.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını öne süren C.P, uzun tutukluluk sürecinde mağdur olduğunu savundu.

Sanık C.P, mahkeme heyetinden beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Polis ekipleri, geçen yıl C.P'nin Keşan ilçesindeki evinde bir miktar eroin ele geçirmiş, şüpheli tutuklanmıştı.