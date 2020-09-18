Edirne'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe - Son Dakika

Edirne'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Kapıkule'de 160 bin adet ecstasy hap ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir tırda 160 bin adet ecstasy hap ele geçirilirken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, S.S. isimli şahsın Avrupa ülkelerinden temin etmiş olduğu uyuşturucu maddeleri ülkeye getireceği bilgisi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 17 Eylül tarihinde saat 04.15 sıralarında S.S. isimli şahsın kullandığı tır Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Tırda yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 32 kilo 380 gram (yaklaşık 160 bin adet) gelen ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S., Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.