Edirne'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe - Son Dakika

Edirne'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

EDİRNE - Edirne'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'uyuşturucu madde ticareti' yapan şahıslara yönelik çalışmalarda, 2'si İran uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan operasyonlarında 5 kilogram metamfetamin, 122 bin 500 TL, tabanca, tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'Uyuşturucu madde ticareti' yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul ve Tekirdağ illerinde yapılan operasyonlarda, O.H., A.G., İ.Y. ve İran uyruklu M.A. ve M.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde düzenlenen aramalarda, 5 kilogram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 9 milimetre çapında 7 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 2 adet şarjör, 5 adet tüfek fişeği, uyuşturucu madde Ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 122 bin 500 TL para ele geçirilerek, el konulmuştur.

Soruşturma kapsamında, 2'si İran uyruklu toplam 5 şüpheli Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturma sürüyor.