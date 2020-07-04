Edirne'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen C.P.'nin Yenimescit Mahallesi Hasır sokak üzerindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kilit poşetler içerisinde satışa hazır 27,62 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 210 TL nakit para ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan C.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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