Şüpheli, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada satışa hazırlanmış metamfetamin ve skunk bulundu.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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