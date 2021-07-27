Edirne'de uyuşturucuyu camdan atarken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de uyuşturucuyu camdan atarken yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin penceresinden dışarıya atılan poşetlerde 720 gram eroin ele geçirildi, gözaltına 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin penceresinden dışarıya atılan poşetlerde 720 gram eroin ele geçirildi, gözaltına 3 şüpheliden biri tutuklandı. Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, genel güvenliği tehlikeye sokma iddiasıyla suça sürüklenen çocuk Y.A'nın evinde yaptığı arama esnasında annesi E.A. ve dayısı B.G'nin camdan dışarı poşetler attığını tespit etti. Yapılan incelemede 13 poşette 720 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.A. ve annesi E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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