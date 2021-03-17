Edirne'de vaka sayıları artan Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı - Son Dakika

Edirne'de vaka sayıları artan Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı
17.03.2021 15:01
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı.
Enez Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada salgın tedbirlerinin titizlikle uygulandığı belirtildi.
Kovid-19 bulaşının azaltılması amacıyla Enez ilçesi ile köylerinde yer alan tüm mesire ve piknik alanlarının geçici süreliğine kapatıldığı kaydedildi.
Ekiplerin ilçe merkezi ve köylerde denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi.
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