Edirne'de vaka sayıları artan Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı.

Enez Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada salgın tedbirlerinin titizlikle uygulandığı belirtildi.

Kovid-19 bulaşının azaltılması amacıyla Enez ilçesi ile köylerinde yer alan tüm mesire ve piknik alanlarının geçici süreliğine kapatıldığı kaydedildi.

Ekiplerin ilçe merkezi ve köylerde denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi.