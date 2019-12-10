Edirne'de vakıf taşınmazları kiralarına yapılan zam tartışması

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, vakıf kiracılarına yapılan zamlarla ilgili kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini belirterek, "Kiraları yüksek bulan anahtarı teslim etsin gitsin." şeklinde bir söylemde bulunmadığını kaydetti.

Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak kira artışı yapacakları dönemde, envanterlerinde bulunan akarların piyasa değerlerinin ne olduğunu araştırarak, çeşitli ekspertiz çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Konuyu esnaf temsilcileriyle, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile konuştuklarını, Vakıflar Genel Müdürlüğüyle gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını anlatan Güneren, şunları kaydetti:

"Ancak dünkü basın açıklamasında 'Kiraları yüksek bulan anahtarı teslim etsin gitsin' şeklinde bir söylemde bulunduğum iddia edilmiştir. Böyle bir söylem doğru değildir. Biz bahsedilen toplantıyı 29 Kasım 2019 Cuma günü Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü makam odasında gerçekleştirdik. Bu toplantıdan çıkıştan sonra birtakım haberler çıkmaya başladı. Yazılı medyada yer aldığı gibi sosyal medyada da kullanılıyor. Gelinen noktada maalesef iş artık iftira atmaya, karalamaya dönüşmüştür. Kişiler elbette haklarını arayacaktır. Ama haklarını ararken olmamış olayları olmuş gibi, söylenmemiş lafları söylenmiş gibi, yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi anlatmak kamuoyunu böylece bilgilendirmek fevkalade yanlıştır. Bizim bu şekilde bir beyanımız kesinlikle olmamıştır."

"İtirazlarını yazılı bildirebilirler"

Güneren, kiracıların zamlarla ilgili itirazlarını yazılı olarak bildirebileceklerini, birkaç kiracıdan yazılı başvuru geldiğini ifade etti.

Yargı aşamasından önce ara buluculuk yolunun denenebileceğini belirten Güneren, "Bugün Arabuluculuk Kurumu denen bir kurum var. Biz bu konuyu detayıyla araştırdık. Arabuluculuk mekanizması tarafından değerlendirilebilecek, işlenebilecek, sonuca bağlanabilecek bir konudur. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü bu konuda arabuluculuk noktasında hazırdır." dedi.

Konunun, Kamu Denetçiliği Kurumu aracılığıyla da çözüme kavuşturulabileceğini ifade eden Güneren, şöyle konuştu:

"Biz o birimle yaptığımız görüşmede de bahsedilen anlaşmazlığın kurumun faaliyet alanına girdiğini de görmüş durumdayız. Oraya da başvurulabilir. Ayrıca, ekspertiz raporu düzenleme yetkisi olan kurum ya da kişilere de başvurulabilir. İdarelerin yaptığı bütün işlemler yargı denetimine tabidir. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü bir karar vermiştir. Bu kararı yanlış olabilir. Bu karar tabi ki yargıya götürülebilir. Burada mahkemeler nezdinde açılacak bir kira tespit davasıyla bu konu net bir şekilde ortaya konulabilir. Dolayısıyla konunun çözümüne yönelik başvuruların hiçbirisi yapılmadan iftira atarak, karalayarak, birtakım değerlendirmeler yapılmasının fevkalade yanlış olduğunu düşünüyorum."