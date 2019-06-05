Son Dakika Haberleri: Edirne'de vali Canalp, kolluk güçleri ile bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de vali Canalp, kolluk güçleri ile bayramlaştı

58 dakika önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.

Edirne'de vali Canalp, kolluk güçleri ile bayramlaştı, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.

İlk tören, Meriç Nehri kıyısında bulunan polis bahçesinde düzenlendi. Törende, Edirne Valisi Ekrem Canalp, emniyet mensupları ile tek tek bayramlaştı. Vali Canalp'e, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da eşlik etti.

Edirne İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde de Vali Ekrem Canalp, jandarma komutanlığı mensupları bayramlaştı. İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan tarafından karşılanan Vali Canalp, jandarma ekipleri ile tek tek bayramlaştı. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu Market hırsızlarının soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 13:14:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de vali Canalp, kolluk güçleri ile bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]