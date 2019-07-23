Son Dakika Haberleri: Edirne'de valilik adını kullanan telefon dolandırıcısı tutuklandı
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Edirne'de valilik adını kullanan telefon dolandırıcısı tutuklandı

1 saat önce

Edirne'de valilik adını kullanan telefon dolandırıcısı tutuklandıEdirne'de, esnafı arayarak, kendisini Valilik Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp, huzurevi yaptırılacağı bahanesiyle para toplayan Ö.D., polis ekiplerince düzenelenen operasyonla Kocaeli'de yakalandı.

Edirne'de valilik adını kullanan telefon dolandırıcısı tutuklandı
Edirne'de, esnafı arayarak, kendisini Valilik Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp, huzurevi yaptırılacağı bahanesiyle para toplayan Ö.D., polis ekiplerince düzenelenen operasyonla Kocaeli'de yakalandı. Ö.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirneli esnaf, telefonla arayıp Valilik Özel Kalem Müdürü diye tanıtan kişinin, Havsa ilçesinde huzurevi yaptırılacağı bahanesiyle para isteyip kendilerini dolandırdığını söyleyerek emniyete şikayette bulundu. Bir esnafın 10 bin TL verdiği olayla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmada yapılan incelemelerde şüphelinin Ö.D. olduğu ve Kocaeli'de oturduğu belirlendi. Edirne polisi, düzenlediği operasyonla Ö.D.'yi Kocaeli'de yakalayıp, kente getirdi. Ö.D.'nin üzerinde yapılan aramada 10 sim kart, 5 telefon, 14 bin TL, 3 sahte kimlik ve dolandırıcılıkta kullandığı not kağıtları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Ö.D.'nin suç ortakları olduğunu belirlediği ve 31 ayrı suçtan aranması bulunan H.A. ile A.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne'de valilik adını kullanan telefon dolandırıcısı tutuklandı
Kocaeli, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:32 Kaynak: DHA
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