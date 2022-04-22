Edirne'de vatandaşlar deprem bilincini AFAD'ın eğitim tırında öğreniyor - Son Dakika
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Edirne'de vatandaşlar deprem bilincini AFAD'ın eğitim tırında öğreniyor

22.04.2022 16:59
Edirne'de vatandaşlar deprem bilincini AFAD'ın eğitim tırında öğreniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı Edirne'de eğitimlere başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı Edirne'de eğitimlere başladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesiyle vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda kente getirilen Deprem Simülasyon Tırı, kent ormanına konuşlandırıldı.

Öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında, deprem konusunda hem teorik hem de pratik eğitim alıyor.

Deprem anında doğru davranış şekillerinin deneyimle kazanılması amaçlayan, vatandaşlara gerçeğe en uygun deprem tecrübesi yaşatan tır 3 gün Edirne'de bulunacak.

İl Göç İdaresi personeli de eğitime katıldı

Edirne İl Göç İdaresi personeli Deprem Simülasyon Tırını ziyaret etti.

Olası bir deprem anında neler yapılması gerektiği hakkında bilgi alan personel daha sonra simülasyon tırına binerek hazırlanmış odada ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin şiddetindeki sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatıldı.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AA muhabirine bugün kurum çalışanlarıyla birlikte hem depremler hakkında bilgi aldıklarını hem de olası bir gerçek depremi simülasyon tırında sarsıntıyla birlikte yaşadıklarını belirtti.

Tüm vatandaşları deprem simülasyon tırını ziyaret etmeye davet eden Aşılıoğlu, etkinlikten dolayı Edirne AFAD Müdürlüğüne de teşekkür etti.

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Edirne, Deprem, AFAD, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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