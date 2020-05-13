EDİRNE'DE VATANDAŞLAR DIŞARI AKIN ETTİ; VALİLİK UYARDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel EDİRNE'DE VATANDAŞLAR DIŞARI AKIN ETTİ; VALİLİK UYARDI - Son Dakika

EDİRNE'DE VATANDAŞLAR DIŞARI AKIN ETTİ; VALİLİK UYARDI

6 saat önce

EDİRNE'de koronavirüs vaka sayısında azalma yaşanmasının ardından vatandaşlar adeta sokağa akın etti.

EDİRNE'de koronavirüs vaka sayısında azalma yaşanmasının ardından vatandaşlar adeta sokağa akın etti. Vatandaşların girişine kısıtlama getirildiği ve altyapı çalışmalarının sürdüğü kentin en önemli caddesi Saraçlar'da müzisyenlerde yerlerine alıp şarkılar söylemeye başladı. Valilik, vatandaşları anonslar ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla, evlerinde kalmalarını istedi.

Edirne'de koronavirüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler alındı, önemli merkezler dezenfekte edildi, ana cadde ve sokaklara girişlere kısıtlamalar getirildi. Caddelerde kurulan noktalarda vatandaşların ateşleri ölçülüp, maske takmaları konusunda uyarılırken,

banka ve PTT gibi kalabalık oluşturan yerlerde sosyal mesafe kuralının sağlanması için demir bariyerler çekildi. Kentte alınan önlemlerle vaka sayısında büyük düşüş yaşandı.

MÜZİSYENLER DE ÇIKTI

Kentte hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkması ve işyerlerinin büyük bölümünün de açılmasıyla birlikte vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi alt yapı çalışmalarının sürmesine rağmen gün boyu insanların akınına uğradı.

Kalabalığı gören sokak müzisyenleri de cadde üzerindeki yerine alarak şarkılar söylemeye başladı. Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeyerek sokağa çıkan vatandaşa Trakya'nın 9-8'lik şarkılarla konser veren sokak müzisyenleri, kendi besteledikleri

'koronavürüs' şarkısıyla da vatandaşa evde kalın çağrısı yaptı. Müzisyenlerin çaldığı müzik sonrası bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü çekti.

'GÜNEŞTEN FAYDALANMAK İÇİN ÇIKTIM'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara uyduğunu ve evde kalmaktan sıkılıp güneşlenmek için dışarı çıktığını söyleyen Erdoğan Sertcan, "Ben genelde evdeyim. Güneşten faydalanmak için sadece bugün dışarıya çıktım. Devlerimizin koyduğu kurallara uymaya çalışıyoruz. Normalde dışarı çıkmıyorum" dedi. Faturalarını ödemek için dışarı çıktığını söyleyen Güler Korça, "Faturalarımı ödemem gerekiyordu. Bu nedenle dışarı çıktım. Koronavirüs dolayısıyla maddi açıdan zor günler geçirsek de, ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıkmamız gerekiyor. Gerekmedikçe, dışarı çıkmamaya çalışıyoruz" dedi. İki aydır evde olduğunu ve ilaç almak için dışarı çıktığını söyleyen Yunus Durmuş, "Mecburen ilaç almak için çıktım. Bu zamana kadar kurallara uydum. Esnaf olmama rağmen uyarılara dikkate alıp hiç dışarı çıkmamıştım" dedi. .

VALİLİK: KURALLARA UYMAYI SÜRDÜRMELİYİZ

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürekli devriye görevi yürüterek, anonslarla vatandaşları evde kalmaları yönünde uyarılarını sürdürüyor. Vatandaşların sokaklara akın etmesi üzerine de Edirne Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların evde kalmalarını istedi. Açıklamada, "Edirne'mizde salgınla mücadelede alınan tedbirlerle önemli mesafe kat ettik. Vaka sayılarındaki azalma Edirne halkımızın tedbirlere büyük ölçüde uyması sonucunda başarılmıştır. Ancak bu iyilik hali bir rahatlama ya da gevşemeyi kesinlikle getirmemelidir. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları korumak adına, sorumluluk duygusu içerisinde tedbirleri uygulamaya devam etmeli ve kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Evde kalmaya, zorunlu hallerde ev dışına çıktığımızda da sosyal mesafeyi korumaya devam edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız. Sağlıkla kalın" denildi.

EDİRNE'DE VATANDAŞLAR DIŞARI AKIN ETTİ; VALİLİK UYARDI

Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:53 Kaynak: DHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte         
17:22
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti         
17:20
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi         
17:20
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor         
17:10
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi         
17:04
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı         
16:38
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk         
16:37
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı         
16:24
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi         
16:18
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel         
16:10
Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu         
16:06
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi         
16:05
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi         
16:02
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi         
15:49
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı         
15:47
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu         
15:45
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı         
15:42
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı         
15:38
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı         
15:35
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı         
15:24
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı         
15:17
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor         
15:16
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu         
15:14
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı         
15:04
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı         
15:02
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor         
15:02
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı         
15:01
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi         
14:57
Belçika'da 30 çocuk, korona bağlantılı çocuk hastalığına yakalandı Belçika'da 30 çocuk, korona bağlantılı çocuk hastalığına yakalandı         
14:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 17:32:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE'DE VATANDAŞLAR DIŞARI AKIN ETTİ; VALİLİK UYARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]