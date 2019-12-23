Edirne'de vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Edirne'de vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

6 saat önce

Edirne'de hava sıcaklıkları kış mevsimine rağmen bahar değerlerinde yaşanıyor.

Edirne'de hava sıcaklıkları kış mevsimine rağmen bahar değerlerinde yaşanıyor.

Kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Sıcaklıkların 17 derece ölçüldüğü şehirde vatandaşlar güneşin ve sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Kente gelen yerli yabancı turistler, emekliler sıcak havanın tadını parklarda kafelerde çıkarırken, çalışanlar ise mesai aralarını yürüyüş yaparak değerlendiriyor.

-"Kış ortasında bahar"

Vatandaşlardan Murat Kocabaş, AA muhabirine Edirne'de kışın ortasında sıcak havanın insanları mutlu ettiğini söyledi.

Kentte bahar havası yaşandığını belirten Kocabaş, "Aralık ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen Mayıs ayındaymış gibi bir hava yaşanıyor. Tabi havaların böyle olmasından dolayı vatandaşlar zamanlarını dışarıda geçiriyor. Aynı zamanda iç turizm anlamında kentimize gelenlerin çok olduğunu da görüyoruz. Güzel olan kentimiz bu sıcak ve güzel havalarla daha farklı bir güzelliğe bürünüyor." şeklinde konuştu.

Yılbaşı tatili için ailesiyle birlikte Hollanda'dan Edirne'ye gelen Serkan Kambur da kışın ortasında sıcak havadan dolayı şaşkınlık geçirdiğini belirterek, "Hollanda'da hava soğuk ve yağışlıydı. Türkiye'ye gelince gördüğümüz sıcak hava bizi şaşırttı. Bu mevsimde böyle bir hava çok güzel. Güneşli havanın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Meteorolojik tahminlere göre, hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru düşmesi bekleniyor.

Edirne'de vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

Hollanda, Kocabaş, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı
Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı

Son Dakika Haberleri
21:00 AK Parti MYK toplantısı - Son Dakika
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Noel' mesajı - Son Dakika
20:58 Türkiye Haber Kameramanları Derneği Ödül Töreni - Aytekin Polatel (2) - Son Dakika
20:57 Çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika
20:57 Elazığ hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturdu - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:12 Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:04:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]