Edirne'de vatandaşlara "2020 fidan" dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de vatandaşlara '2020 fidan' dağıtıldı - Son Dakika

Edirne'de vatandaşlara "2020 fidan" dağıtıldı

6 saat önce

Edirne'de vatandaşlara 2020 fidan hediye edildi.

Edirne'de vatandaşlara

Edirne'de vatandaşlara 2020 fidan hediye edildi.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü'nce ormanları koruma faaliyetlerinin artırıldığı belirtildi.

"Yılbaşında ağaç kesme, fidan dik" kampanyasının hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle her yılbaşında ormanlık alanlardan usülsüzce yılbaşı çamı olarak ağaç temin edildiği yönünde ihbar ve şikayetler gelmektedir. Genel müdürlüğümüzce her türlü tedbir alınmaktadır. Yılbaşında ağaç kesme, fidan dik kampanyası kapsamında Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan'ın katılımıyla ilimizde Mimar Sinan Anıtı önünde vatandaşlara 2020 fidan hediye edildi."

Orman Genel Müdürlüğü, Yılbaşı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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