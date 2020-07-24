Edirne'de vatandaşlara domates ve biber fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Edirne'de vatandaşlara domates ve biber fidesi dağıtıldı

Edirne Belediyesi tarafından "Kendin yetiştir, kendin topla, kendin ye" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Ulus Pazarı girişinde vatandaşlara domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Edirne'de vatandaşlara domates ve biber fidesi dağıtıldı, System.String[]

Edirne Belediyesi tarafından "Kendin yetiştir, kendin topla, kendin ye" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Ulus Pazarı girişinde vatandaşlara domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, proje kapsamında 8 bin 500 fidenin ücretsiz dağıtılacağını belirtti.

Salgın sürecinin tarım ve üretimin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını aktaran Tanrıkulu, belediye olarak tarımsal üretimi özendirmek ve desteklemek adına çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde yetiştirilen domates ve biber fidelerinin vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını vurgulayan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Domates ve biber fidelerine nasıl bakılacağı hakkında da küçük bir broşürümüz var. Fideleri bu broşürlerle birlikte halkımıza dağıtıyoruz. Son yıllarda inşaat sektörü kalkınarak bir üretim yapılmaya çalışıldı. Ama bu pandemi sürecinde anlaşıldı ki ne betonu ne de asfaltı yiyebiliyoruz. Çocuklarımız en azından domatesleri dalında görsün."

Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 04:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de vatandaşlara domates ve biber fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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