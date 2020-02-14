Edirne'de vatandaşlara karbonmonoksit testi yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de vatandaşlara karbonmonoksit testi yapıldı

7 saat önce

Edirne Sağlık Müdürlüğünce Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara karbonmonoksit testi yapıldı.

Edirne'de vatandaşlara karbonmonoksit testi yapıldı, System.String[]

Edirne Sağlık Müdürlüğünce Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara karbonmonoksit testi yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta gazetecilere yaptığı açıklamada, sigaranın tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir hayat ve sağlıklı nesiller için sigaradan uzak durulması gerektiğini belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Önlenebilir hastalıklar ve kanser olma nedenleri arasında kanser birinci sırada yer alıyor. Sigarayla mücadele hiç gündemden düşürmeden sürdürmemiz gereken, milli mücadele tarzında algılamamız gereken bir hadise. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın Alo 171 sigarayı bırakma hattı devrede olup, yaklaşık günde 4 bin insan bu hatta müracaat etmektedir."

Açıklamasının ardından Kalkan ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlara broşür dağıttı ve sigaranın zararları hakkında bilgi verdi.

Stantta bilgilendirmeyi dinleyen vatandaşlara, Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Fadıl Atik ve Kalkan'a da karbonmonoksit testi yapıldı.

Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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