Edirne'de Vatandaşlarımızın Yüzünü Güldürdük"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Edirne'nin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını Kayalıköy Barajı içme suyu isale hattı ile içme suyu arıtma tesislerini inşa ederek karşıladık.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Edirne'nin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını Kayalıköy Barajı içme suyu isale hattı ile içme suyu arıtma tesislerini inşa ederek karşıladık. Edirne'nin hasretle beklediği baraj ve göletleri bir bir hizmete aldık. Son 16 yılda tamamlanan 6 baraj ve 31 gölet ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük." dedi.



DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Edirne'ye yaptığı yatırımlarla verimli toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.



Edirne'de son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarılan açıklamada, "Kurumumuz tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü olmuştur. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Ergene Havza Koruma Eylem Planı dahilinde yürütülen çalışmalarla Ergene Nehri'nin su kalitesindeki iyileşmenin ciddi seviyelere ulaştığı ve kirliliğin azalmaya başladığı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ergene Havzası'nda son teknolojiye sahip 13 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ettiklerini ve hepsini hizmete aldıklarını belirtti. 13 tesisten 2'sinin Edirne'de inşa edildiğini aktaran Aydın, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde de ileri biyolojik atık su arıtma tesisini tamamladıklarını kaydetti.



"Edirne'nin içme suyu meselesini çözdük"



Son 16 yılda tamamlanan sulama tesisleri ile Edirne şehir merkezi, Keşan'a bağlı Beğendik, Çamlıca ve Mecidiye beldelerinin içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:



"Tamamladığımız tesisler ile 334 bin kişi için yıllık 26,5 milyon metreküp içme suyu sağlıyoruz. Edirne'nin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını Kayalıköy Barajı içme suyu isale hattı ile içme suyu arıtma tesislerini inşa ederek karşıladık. Edirne'nin hasretle beklediği baraj ve göletleri bir bir hizmete aldık. Son 16 yılda tamamlanan 6 baraj ve 31 gölet ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Edirne'nin yıllardır hayalini kurduğu Hamzadere Barajını 2011 yılında hizmete aldık. Baraj ile Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde 273 bin 350 dekar zirai arazi sulamaya açılacak olup, bu arazinin 116 bin 570 dekarı sulanmaktadır. 2015 yılında hizmete aldığımız Çakmak Barajı Edirne'nin ve ülkemizin önemli barajlarından biridir.



Baraj ile Uzunköprü, Meriç, Havsa ve Pehlivanköy ilçelerinde bulunan 67 köye ait 522 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacağız. 164 bin 530 dekar alana sahip Çakmak sulaması 1. kısmın inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Bununla birlikte Edirne'de inşaat çalışmaları devam eden 3 baraj bulunmaktadır."



Edirne'nin Türkiye'nin ziraat bakımından en önemli illerinden olduğunu belirten Aydın, Edirne'de son 16 yılda çok önemli sulama tesisleri inşa ettiklerini ve bu sulama projeleri ile 454 bin 490 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını kaydetti.



Aydın, Edirneli çiftçilere bereket getirerek, yıllık 199 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını aktardı.



"Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk"



Edirne'de zirai arazilerin ve vatandaşların zarar görmemesi için çok önemli taşkın koruma tesisleri inşa ettiklerini aktaran Aydın, şöyle devam etti:



"Edirne ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 106 taşkın koruma tesisi ile 91 meskun mahal ve 26 bin 990 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Taşkın koruma çalışmalarımız bununla kalmayacaktır. Edirne'de tehlike arz eden bütün dereleri ıslah etmeye kararlıyız. 15 adet taşkın koruma tesisinin inşaatı devam etmektedir. Bununla birlikte Edirne'yi taşkınlardan koruyacak 50 metre genişliğinde ve 7 bin 800 metre uzunluğundaki Kanal Edirne Projesi'nin kazı çalışmaları tamamlanmıştır.



Dolgu ve köprü çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu sene içerisinde hizmete alınacaktır. Tesisin hizmete girmesiyle Edirne Meriç Nehri taşkınlarından korunacaktır. Kanal kazısı idari imkanlarla yapılmış olup, yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu yıl içerisinde de sedde imalatları tamamlanacaktır. Kanal üzerine yaya ve araç geçişleri için 5 adet köprü inşa edilerek tamamlandı.. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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