Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cenaze törenine, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş, Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, askerler ve gazinin yakınları katıldı.

Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı

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