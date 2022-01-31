Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Son Dakika

Süloğlu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Ünal'ın cenazesi defnedildi.
Tatarla köyünde yaşayan Ünal, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.
Ünal'ın ailesi Kovid-19 salgını nedeniyle askeri tören yapılmaması talebinde bulundu. Gazi Ünal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Kaymakam Özgür Kaya, Ünal'ın ailesi ve yakınları katıldı.
Kaynak: AA
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