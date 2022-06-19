Edirne'de vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Edirne'de vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi

19.06.2022 15:08
Edirne'de vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi

Edirne'de, şehit üsteğmen Efkan Yıldırım'ın vefat eden annesi Fatma Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de, şehit üsteğmen Efkan Yıldırım'ın vefat eden annesi Fatma Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

Anne Yıldırım için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi Buçuktepe Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Yıldırım'ın eşi Necdet Yıldırım ve yakınları ile Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Üsteğmen Efkan Yıldırım, Tunceli'de 1994 yılında bölücü terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

Fatma Yıldırım, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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