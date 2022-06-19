Cenaze törenine, Yıldırım'ın eşi Necdet Yıldırım ve yakınları ile Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan , Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan , İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Fatma Yıldırım, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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