Edirne'de velilere yönelik eğitim düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de velilere yönelik eğitim düzenlendi

6 saat önce

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu organizasyonuyla velilere yönelik eğitim düzenlendi.

Edirne'de velilere yönelik eğitim düzenlendi, System.String[]

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu organizasyonuyla velilere yönelik eğitim düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen eğitimde psikolog Esra Selvi, ailelerin çocuklarıyla sık sık iletişime geçmesi gerektiğini söyledi.

Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmesi gerektiğini belirten Selvi, "Çocukların eline cep telefonu vermeyin, onlarla oyun oynayın." dedi.

Okulun müdürü Burhan Selvi de ilk eğitim yerinin ev olduğunu belirterek, "Çocukları yetiştirirken en önemli duygu sevgi. Çocukları yetiştirirken sevgi gösterin, iletişime geçin ve çocuklarınıza sevgiyi öğretin, şiddet uygulanan çocuk şiddet uygular, eziyet yapılan çocuk eziyet yapar, yalnızlaşırlar, diyaloglara giremez." diye konuştu.

Etkinlikte üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencilerine palyaço gösterisi sundu.

Trakya Üniversitesi, Esra Selvi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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