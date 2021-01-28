Edirne'de yaban hayvanları için doğaya 2,5 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Edirne'de yaban hayvanları için doğaya 2,5 ton yem bırakıldı

28.01.2021 09:05
Edirne'de yaban hayvanları için doğaya 2,5 ton yem bırakıldı, System.String[]

Edirne'de kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 2,5 ton yem bırakıldı.

Edirne'de kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 2,5 ton yem bırakıldı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaban hayatının yoğun olduğu noktalara giderek yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, olumsuz hava şartlarından etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Lalapaşa ilçesindeki kırsal bölgelere saman ve karma yemden oluşan 2,5 ton yem bıraktı.

Yemleme çalışmasına Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal da katıldı.

Yaban hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının kış boyunca süreceği kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de yaban hayvanları için doğaya 2,5 ton yem bırakıldı - Son Dakika


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