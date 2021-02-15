Edirne'de yabancı öğrenciler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika

Kan bağışının hayat kurtardığını aktaran Çalışkan, "Uluslararası öğrencilerimizle kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Öğrencilerimize bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Derneğin başkanı Hakan Çalışkan ile kan bağış merkezine giden Türkmenistan , Arnavutluk ve Azerbaycanlı öğrenciler 8 ünite kan bağışında bulundu.

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