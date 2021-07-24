Edirne'de yabancı öğrencilere kurban eti dağıtıldı - Son Dakika

Edirne'de Kurban Bayramı'nda ülkelerine gitmeyen yabancı öğrencilere kurban eti dağıtıldı.
Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Kültürel Etkileşim Topluluğu ile Edirne'de bulunan yabancı öğrencilerin katılımlarıyla bayramlaşma programı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Çalışkan, Trakya Üniversitesinde eğitim gören bazı uluslararası öğrencilerin yaşadıkları ülkelere gitmediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkelerinden ve ailelerinden uzakta bayram geçirmekte olan öğrencilerimiz ile bayramlaştık. Programa katılan öğrencilerimize kavurmalı pilav, ayran, baklava ve çay ikramında bulunduk Öğrencilerimize hayırseverlerimizin destekleriyle 68 öğrenci evine yaklaşık 3'er kilo toplamda 190 kiloya yakın kurban eti payı dağıtımı gerçekleştirdik. Allah kabul etsin. Desteklerinden dolayı hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."
Kaynak: AA
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