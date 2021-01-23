Edirne'de yabancı öğrencilere üniversitelere başvuru süreci anlatıldı - Son Dakika

Edirne Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik "Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye'de Üniversitelere Başvuru Süreci" semineri düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Aynur Tüsgil, çevrim içi ortamda düzenlenen seminerde, Türkiye'de eğitimine devam eden ya da yurt dışından gelerek Türkiye'de eğitim görmeyi amaçlayan yabancı uyruklu öğrenciler için Türkiye'deki belirli üniversitelere dair bilgiler içeren kılavuzu tanıttı.

Tüsgil, Türkiye bursları ve bu burslara başvuru süreci hakkında da bilgi verdi. Öğrenciler de merak ettiği konularla ilgili soruları yöneltti.

Seminere, yurt dışında bulunan veliler, Trakya Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Görevlisi Cüneyt Nur da katıldı.