Edirne'de yabancı plakalı araçta çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de yabancı plakalı bir otomobilde çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası yabancı plakalı bir otomobili takibe aldı.

Yabancı uyruklu P.T.H. idaresindeki otomobil otoban gişeleri yakınında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 500 adet cep kaçak cep telefonu ele geçirildi. Aracın Bulgaristan'a gideceği öğrenildi.