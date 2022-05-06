Edirne'de yabancı uyruklu öğrencilerden Anneler Günü videosu - Son Dakika
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Edirne'de yabancı uyruklu öğrencilerden Anneler Günü videosu

06.05.2022 11:58
Edirne'de yabancı uyruklu öğrencilerden Anneler Günü videosu

Trakya Üniversitesindeki (TÜ) yabancı uyruklu öğrenciler kendi dillerinde Anneler Günü'nü kutlayan bir video hazırladı.

Trakya Üniversitesindeki (TÜ) yabancı uyruklu öğrenciler kendi dillerinde Anneler Günü'nü kutlayan bir video hazırladı.

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin desteğiyle yabancı uyruklu öğrenciler annelerinin gününü kutladı.

Üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyan yabancı öğrencilerin annelerine olan özlem mesajlarını video haline getiren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri videoyu sosyal medyada yayınladı.

Üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyan Endonezya uyruklu Muhammad Zuhdi Syrarif, Bulgaristan uyruklu Denis Seydai, Gine uyruklu Adiiba Djamang, Fas uyruklu Dünya Amin, Arnavutluk uyruklu Erisa Plaku, Moldova uyruklu Andrei Faras, İngiltere uyruklu Ubadaah Steele, Makedonya uyruklu Toşe Bendewski, Karadağ uyruklu Alwuna Muric videoda kendi dillerinde yaptıkları anonslarla annelerine olan özlemlerini dile getirdi.

YORUMLAR
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Başkan Gürün, 'Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir' Başkan Gürün, 'Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir'

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Trakya Bölgesi, Anneler Günü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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