Edirne'de yağışlar etkisini gösterdi - Son Dakika

Edirne'de yağışlar etkisini gösterdi

Edirne'de yağışlar etkisini gösterdi Edirne'de etkili olan sağanak yağış ve zaman zaman etkisini hissettiren rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de yağışlar etkisini gösterdi EDİRNE - Edirne'de etkili olan sağanak yağış ve zaman zaman etkisini hissettiren rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edirne'de belli aralıklarla etkisini gösteren yağış hayatı olumsuz etkiledi. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, evden tedbirli çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Son Dakika

Marcelo Bielsa, Orkun'u takımda görmek istiyor

Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici

Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla

Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım

Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu

Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira

Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı

Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz