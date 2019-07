Edirne'de yağmur altında 15 Temmuz etkinliği

EDİRNE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik, hafif yağmur altında gerçekleştirildi. Edirne 'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Valilik tarafından Atatürk Anıtı önünde etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Ekrem Canalp , Belediye Başkanı Recep Gürkan , Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın İstanbul Atatürk Havalimanı 'ndaki konuşmasının ardından başladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan törende ilk olarak Üç Şerefeli Camii İmamı Sefa Taşkesenlioğlu Kuran-ı Kerim okudu. Törende daha sonra Edirne Belediye Bandosu kahramanlık marşları çaldı. Vali Ekrem Canalp ise Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olanlara Milli Mücadele Madalyaları verdi. Gaziler 45 yıl sonra kendilerine verilen madalyalarla duygu dolu anlar yaşadı.'BOMBALAR DA BU MEYDANLARI DAĞITMAYA YETMEDİ, YAĞMUR DA'Törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, 15 Temmuz'da gökten yağan bombaların meydanları dağıtmaya yetmediği gibi, törende yoğun yağışın da vatandaşları dağıtmaya yetmediğini ifade etti. Canalp, "15 Temmuz'da gökten yağan bombalar ve mermiler, milletimizi bu meydanlardan dağıtmaya yetmedi. Bugün 15 Temmuz 2019'da da gökten yağan sağanak yağmur da yine Edirnelileri bu meydanlardan dağıtmadığını görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. İçinde bulunduğumuz bu meydan demokrasi meydanıdır, çünkü bundan 3 sene evvel Edirneliler demokrasilerine sahip çıktılar. Bu meydan aynı zamanda Milli Birlik Meydanı'dır, çünkü bundan 3 sene evvel yine Edirneliler bu meydanda milli ruhlarını, duruşlarını, heyecanlarını çok net şekilde gösterdiler" dedi.Bundan 3 yıl önce devlet içerisinde çöreklenmiş FETÖ'cülerin darbe girişiminde bulunduğunu belirten Canalp, hesaba katmadıkları bir şey olduğunu ifade etti. Canalp, "Darbecilerin hesaba katmadıkları bir şey vardı, o da neydi? Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte bu sokaklar, meydanları dolduran milletimizin ruhuydu. Darbecilerin hesaplayamadıkları şey, asil bir ruhla ve cesaretle yoğrulmuş olan etin ve kemiğin çeliği ve demiri ezeceği gerçeğiydi. Darbecilerin hesaplayamadıkları şey bu milletin kemikten iradesiydi, bu milletin yiğitliği ve cesaretiydi. Hesaplayamadıkları şey 1071'de bu milletin ruhu neyse, bugün de bu milletin aynı ruhla yaşıyor olduğu gerçeğiydi" diye konuştu.Türk milletinin asla vatanını terk etmeyeceğini sözlerine ekleyen Vali Canalp, "Darbeciler ve onların uluslararası uzantıları şu gerçeği kaçırdılar. Türk milleti bu vatanı terk etmez, vatanını savunur. Bu millet, vatanı söz konusu olduğunda canını seve seve verir. Şunu her zaman hatırlamak zorundayız, bizim birliğimizin kaynağı dirliğimizdir. Biz bir olduğumuz zaman çokuz, çok olduğumuz zaman güçlüyüz ve güçlü olduğumuz zaman özgürüz. Allah bu milleti hiçbir zaman özgürlüğünden mahrum bırakmasın, bu milleti her zaman için birlik, bütünlük, güç içerisinde bıraksın" dedi.Bu arada Edirne'nin simgesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii 'ne de 15 Temmuz anısına 'Birliğimiz Daim Olsun' mahyası asıldı. Mahya Edirne'nin her tarafından izlendi.

- Edirne