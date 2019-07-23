Edirne'de yağmur etkili oldu
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Edirne'de yağmur etkili olduEdirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede caddeleri göle çevirdi.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:25 Kaynak: DHA
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Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede caddeleri göle çevirdi.
Edirne'de akşam saatlerinde yağan sağanak etkili oldu. Yaklaşık 10 dakikada şiddetini artıran yağmur, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Dilaverbey Mahallesi'nde yağış nedeniyle Balıkpazarı ve Maarif caddeleri suyla doldu. Suyal kaplanan yolda araçlar ilerlemekte zorlandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın zaman zaman etkili olacağını belirtti.
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