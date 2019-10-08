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Edirne'de yağmur etkili oldu

10 dakika önce

EDİRNE'de sabah saatlerinde etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de yağmur etkili oldu, System.String[]

EDİRNE'de sabah saatlerinde etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, su dolu yollarda güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi.

Polis, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 10 derece düşmesiyle 11 derece ölçüldüğü kentte, meteoroloji yetkilileri yağışın gün içinde etkili olacağını bildirdi.

- Edirne

Edirne, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:16 Kaynak: DHA
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