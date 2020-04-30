Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü - Son Dakika

Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

EDİRNE'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Akşam eve gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, su dolu yollarda güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Polis, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, meteoroloji yetkilileri yağışın hafta sonu etkili olacağını bildirdi.

Görüntü döükümü:

Araçların ilerlemesi

Su dolu caddeler

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İnsanların yağmurda ilerlemesi

Cadde üzernden akan yağmur suyu

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)