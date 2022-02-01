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Edirne'de yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Edirne'de yağmur etkili oluyor

01.02.2022 16:11

Edirne'de yağmur etkili oluyor Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de yağmur etkili oluyor

EDİRNE - Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp, şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trakya'da yağışların devam edeceği belirtildi.

Edirne'de yağmur etkili oluyor
Edirne'de yağmur etkili oluyor
Edirne'de yağmur etkili oluyor

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Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de yağmur etkili oluyor - Son Dakika


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