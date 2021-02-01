Edirne'de yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Edirne'de yağmur etkili oluyor

Edirne'de yağmur etkili oluyor Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de yağmur etkili oluyor EDİRNE - Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji, yağışla beraber beklenen fırtınada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Edirne'de, sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Meteorolojiden yapılan uyarıda ise " Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresi (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran), kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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