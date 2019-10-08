Edirne'de yağmur kazaya yol açtı: 3 yaralı
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:43 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Keşan- Uzunköprü
Karayolu üzerindeki Kozköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Mehmet Tarakçı (28) yönetimindeki 22 AAH 802 plakalı otomobil, Kozköy kavşağı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Mehmet Tarakçı ile araçta bulunan Sabahattin Tarakçı (62) ve Yusuf Türkkal (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü'deki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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