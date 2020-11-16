Edirne'de yağmur mazgallarını çaldıkları iddia edilen iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde belediyeye ait yağmur mazgallarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Çarşı ve Mahalle bekçileri, üç şüphelinin kamyonetle yol üzerindeki yağmur mazgallarını yüklediğini fark etti.

Olay esnasında şüpheli H.B yakalanırken, şüpheliler A.B ve E.S kaçtı. Yapılan arama çalışmaları sonrası şüpheli A.B. de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheli E.S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.