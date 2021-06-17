Edirne'de yağmur sonrası yollar göle döndü - Son Dakika

Edirne'de yağmur sonrası yollar göle döndü

Edirne'de vatandaşlar göle dönen yollar için artık çözüm istiyor

EDİRNE - Edirne'de sağanak yağış sonrası göle dönen yollar vatandaşları isyan ettirdi. Mühendis Kemal Tolga İzmir, alt yapı ile ilgili belediyenin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini belirterek, yetkilileri göreve davet etti.

Edirne'de sağanak yağış sonrası cadde, sokak ve yolar göle döndü. Kanalizasyonların tıkandığı yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zor anlar yaşadı. Vatandaşların alt yapı ile ilgili belediyeye sitem etti.

"Bu yollardan araba, bisiklet, insan geçemiyor"

Edirne'de yaşayan Mühendis Kemal Tolga İzmir, "Ben burada yol göremiyorum. Küçük bir göl deseniz bence daha uygun olur. Bu yollardan araba, bisiklet, insan geçemiyor. Kamyonun geçemediği yerden insan nasıl geçsin, sizin takdirinize bırakıyorum ben. Doğru dürüst planlı çalışan bir belediyenin burada yönetime gelmesini istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Her şey koordinasyonda bitiyor, her şey planlamada bitiyor her şey malzeme kalitesinde bitiyor, memnun değiliz. Şimdi burada birisine bir şey olduğunda bunun sorumlusu kim olur. Herkes der ki, devlet ama devletin hangi kurumu, devletin burası ile ilgili bir belediyesi var. Her şeye bir mana buluyorsunuz madem oturup görevinizi yapın" dedi.

"Burada altyapı yok, yolda yok küçük bir göl var"

"Edirne yüzlerce yıllık bir şehir yani artık bilemiyorum" diyen İzmir, "Edirne 20-30 yıldır aynı belediyenin ellinde, bu kadar rezillik bilmiyorum, yaşamadım ben. Bazıları Avrupa'yı örnek aldığını söylüyor ama onların şehirlerinin yollarını da parklarını da, kaldırımlarını da örnek almasını istiyorum. Burada altyapı yok, yolda yok küçük bir göl var. Belediyeden bu göllere isim vermesini isteyebiliriz mesela bu gölleri sınıflandıralım Edirne gölü Kaleiçi gölü, kıyık gölü, büyük göl, küçük göl, orta boy göl şeklinde adlandırabiliriz. Bu yollar rezalet çekin görün herkes görsün. Tepkimizi göstereceğiz. Herkes bu yolların durumunu görüyor. Ben yılardan beridir Edirne'de yaşıyorum,altyapı ile ilgili hiçbir adım atılmadı. Herkes kendi derdine düşmüş herkes kendi yaşantısına bakıyor. Tamam devlet görevlisi olabilirsin ama biraz hakkını vermen lazım" ifadelerini kullandı.