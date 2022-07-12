Edirne'de yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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Edirne'de yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

12.07.2022 14:57
Edirne'de yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Edirne'de yakalanan 260 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Edirne'de yakalanan 260 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Edirne'de yakalanan 260 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.

(Mehmet Basmacı/İHA)

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EDİRNE'DEN 260 KAÇAK GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI EDİRNE'DEN 260 KAÇAK GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI Edirne'de yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi Edirne'de yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Afganistan, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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