Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

07.06.2022 14:16
Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Hudut Kartalları, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında, durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurarak kimlik tespiti yapmak üzere karakola götürdü. Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin FETÖ bağlantılarının olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan E.Ö. ve K.B., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

Hudut Kartalları, Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:10:12. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement