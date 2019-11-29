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Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
6 saat önce
Edirne'nin Havsa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:46 Kaynak: AA
Edirne'nin Havsa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.Ö'yü Kuzucu köyünde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Ö, tutuklandı.
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