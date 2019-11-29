Son Dakika Haberleri: Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Edirne'nin Havsa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli tutuklandı.

Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Edirne'nin Havsa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.Ö'yü Kuzucu köyünde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Ö, tutuklandı.

Edirne, Havsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:46 Kaynak: AA
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